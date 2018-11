Huis met verf beklad in Houthalen-Helchteren

Een strop om de hals en een kogel boven één van de pootjes. Dat de zwerfkat uit Bree nog leeft, is een klein wonder. Het dier werd gevonden in Bree en opgevangen bij de vzw Dieren in Nood in Kinrooi. De dierenverzorgster is op zoek naar tips en getuigen, want ze vreest dat het dier niet het enige slachtoffer is van geweld.