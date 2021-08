*Volgende week sluiten of verhuizen 5 Limburgse vaccinatiecentra. Dat kondigt Vlaams minister Beke aan. Twijfelaars of weigenaars die nog een vaccin willen, moeten zich haasten, want na 10 september is het nog moeilijk om een eerste prik te krijgen. *Ontgoocheling aan de UHasselt. Wegens het slechte weer is de lancering van de Space X-raket uitgesteld. Aan boord is een magnetometer die ontwikkeld is door Limburgse studenten. Morgen volgt een nieuwe poging. *De verkoop van jacuzzi's en zwemspa's is verdrievoudigd. Door de coronacrisis wil blijkbaar iedereen er één in zijn tuin. *Het is al lang geleden dat de Limburgse hei nog zo mooi in de bloei heeft gestaan. En dat lokt massa's toeristen naar onze provincie. *En Racing Genk maakt zich op voor de eerste topper thuis, morgen, tegen Anderlecht. Nieuwkomer Ugbo zit al meteen in de selectie.