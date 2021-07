Huisartsenvereniging roept regering op om massa-evenementen uit te stellen

Na weken van dalende coronacijfers worden we sinds veertien dagen opnieuw geconfronteerd met stijgende besmettingscijfers. "En hoewel de stijging van het aantal testen naar aanleiding van de vakantieperiode zeker een rol speelt, zien we dat de epidemie ook in België terug aantrekt," zegt Huisartsenvereniging Domus Medica in een persbericht. De artsen roepen daarom het overlegcomité op om deze namiddag de nodige maatregelen te nemen om het aantal besmettingen in te dijken. "Hoe graag we ook willen dat de coronacrisis achter de rug is, it ain’t over!"

Voor het eerst sinds weken registreren we weer meer dan duizend coronabesmettingen per dag. Het zijn evoluties die niemand wil zien, maar die wel de harde realiteit zijn. België is daarbij geen alleenstaand geval. Net zoals bij de voorgaande golven zien we in de hele Europese Unie een (al dan niet sterke) stijging van het aantal besmettingen. "Overal verblindde het rijk der vrijheid de realiteit van een epidemie. De euforie (van de politiek) won het van de wetenschap. Het zou een grote blunder zijn om te denken dat ook in België deze evolutie de volgende weken zich niet kan verderzetten. Natuurlijk spelen er nu andere elementen een rol, zoals de vaccinatiecampagne, maar anderzijds worden we ook geconfronteerd met besmettelijkere varianten en mogen we ons niet blind staren op vaccinatiegraden die we binnen één of twee maanden zullen bereiken. Daartegen kan het virus al veel leed hebben veroorzaakt," klinkt het bij de huisartsen.

"Versoepelingen zijn te vroeg"

De versoepelingen zijn nog maar net doorgevoerd, en de medische wereld vraagt al om enkele beslissingen terug te draaien. "Zijn we geen paniekzaaiers geworden die bij elke wijziging aan de alarmbellen trekken? Hoewel we zeker zullen evolueren naar een samenleving mét COVID is het nu nog te vroeg om deze stap te zetten," zeggen de huisartsen. "Het virus is nog in ontwikkeling en de gevolgen, van onder andere ‘long COVID’, zijn nog onvoldoende gekend. Op dit moment is alertheid ons beste wapen tegen de pandemie. Daarom is het belangrijk om snel op nieuwe realiteiten te reageren. Dat is de nederige les die we toch moeten geleerd hebben het voorbije anderhalf jaar." Ook al geeft een nieuwe golf geen al te grote stijging van het aantal ziekenhuisopnames, dan nog zal de druk op de huisartsgeneeskunde en bij uitbreiding de eerste lijn zeer groot worden. Elke nieuwe COVID-patiënt vraagt een medische opvolging en een begeleiding van de risicocontacten.

Strengere maatregelen voor terugkerende reizigers

Uit een interne bevraging bij huisartsen en test- en triagecentra merkt Domus Medica vandaag al een toegenomen aantal patiënten met symptomen. "En jammer genoeg zijn we vaak een heel betrouwbare kanarie in de kolenmijn gebleken,” aldus Roel Van Giel (voorzitter Domus Medica). "Nu ingrijpen is de boodschap. Wil dit zeggen dat we alles moeten terugdraaien? Neen, de evolutie van de epidemie laat toe dat er bepaalde versoepelingen mogelijk zijn. Alleen moeten we ons daaraan houden en ze controleren. Er zijn dus veel strengere controles nodig op terugkerende reizigers, maar men dient ook dringend te controleren of de afstandsregels gerespecteerd worden, in bijvoorbeeld de horeca. De basisregels zijn simpel: afstand houden, mondmasker dragen, handen ontsmetten, beperk je contacten. Deze regels in acht genomen, kunnen we van deze zomer ook een echte zomer maken."



Massa-evenementen zoals Pukkelpop uitstellen

De huisartsenvereniging stuurt ook aan op het annuleren van Pukkelpop. Het is volgens hen té vroeg om massa-evenementen veilig te kunnen laten doorgaan. "Men moet de politieke moed hebben (die de burgemeesters van Boom en Rumst wel hadden) om enkele aangekondigde versoepelingen terug te draaien. Concreet gaat het dan over de massa-events die vanaf half augustus zullen plaatsvinden. In deze fase van de epidemie is dit jammer genoeg niet mogelijk en de mensen begrijpen dat ook. Het is nu aan de politiek om de moed te hebben om hun vergissing tijdig recht te zetten. We moeten te allen prijze vermijden dat we versoepelingen moeten terugdraaien eenmaal dat ze zijn ingevoerd, zoals dat nu in onze buurlanden gebeurt. Deze jojo-bewegingen zijn mentaal pas echt slopend."

"Laten we niet dezelfde fout maken"

"Met paniekvoetbal win je niets, maar door weg te kijken van de realiteit verlies je ook de wedstrijd. Te vaak hebben we gehoopt dat de één of de andere maatregel ons wel zou beschermen. Laten we diezelfde fout niet meer maken. Laten we kijken naar de situatie zoals ze vandaag is en maatregelen nemen, zodat we morgen niet wakker worden in onze ergste nachtmerrie. We roepen het overlegcomité dan ook op om de nodige maatregelen te nemen," zegt Roel Van Giel (voorzitter Domus Medica).