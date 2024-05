Een man uit Riemst die in 2021 een wijkagente in elkaar sloeg, is door de rechtbank in Tongeren veroordeeld tot een celstraf van vier jaar. Ook moet hij een boete van 63.000 euro aan de burgerlijke partij betalen. De medische kosten en geleden schade kunnen nog ingediend worden bij de rechtbank. Hij staat bekend als Tarzan om zijn buitensporig agressief geweld, vooral tegen vrouwen. Voor de correctionele rechtbank van Tongeren moest de man zich verantwoorden voor het in elkaar slaan van een wijkagent, die hij zonder aanleiding aanviel en in elkaar timmerde. Het slachtoffer is terug aan het werk, maar wel getekend door wat haar overkwam. De rechtbank oordeelde dat de feiten uit 2021 bijzonder zwaar zijn. De dader heeft ook een lang strafblad. Het openbaar ministerie vordert een onmiddellijke aanhouding. De rechtbank acht de kans op recidive hoog en bevestigt de onmiddellijke aanhouding van de agressieve Riemstenaar. Later volgt meer in het TVL Nieuws. Herbekijk hier de reportage van 15/04/24: