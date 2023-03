Huiszoekingen bij cipiers na razzia in gevangenis Hasselt

Een woning in Tongeren is onbewoonbaar door een zware brand. Het ging om een uitslaande dakbrand. Afgelopen nacht brak er brand uit in deze woning in de Tiende Meistraat in Tongeren. Het vuur startte op de zolder. Voorlopig is het nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. De hulpdiensten werden rond één uur ’s nachts opgeroepen. Toen de brandweer arriveerde, sloegen de vlammen al door het dak. Zowel de zolder als het dak zijn verwoest, het huis werd onbewoonbaar verklaard. De brandweer kon wel voorkomen dat de brand oversloeg naar het aanpalende huis.