De politie heeft afgelopen nacht vier personen gearresteerd in een bar op de Chaussée d’Amour in Sint-Truiden. Zij waren allemaal betrokken bij een schietpartij waarbij ook twee gewonden vielen. De precieze omstandigheden van het incident zijn op dit moment nog niet duidelijk. Afgelopen nacht rond half één zouden verschillende mannen zijn binnengegaan in de Love Bar op de Luikersteenweg in Sint-Truiden, ook wel bekend als de Chaussée d’Amour. Daar is het om een nog onduidelijke reden tot een schermutseling gekomen, waarbij meerdere schoten zijn gelost. Twee mannen raakten gewond. De politie heeft hen nadien in het ziekenhuis van Tienen aangetroffen. Zij zijn gearresteerd en worden daar bewaakt. Ook twee andere betrokkenen werden ingerekend, onder hen de baruitbater. Momenteel is het niet duidelijk hoeveel schoten er gelost werden en wie de schutter was. Het onderzoek wordt gevoerd door de lokale recherche van Sint-Truiden in samenwerking met de rechercheurs van de politiezone Tongeren en het parket van Limburg. Later volgt meer in het TVL Nieuws.