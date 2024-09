- Zit de verkiezingsstrijd in Hasselt op slot door voorakkoorden en is Steven Vandeput nu al zeker dat hij zichzelf zal opvolgen als burgemeester? We hebben een gesprek met de Kortessemse burgemeester Tom Thijssen die ervoor zorgde dat zijn gemeente met Hasselt fusioneert.- In onze reeks richting 13 oktober is vandaag Diepenbeek aan de beurt. Het gaat er tussen Kriekels en Hermans.- De Limburgse huisartsen zitten met volle wachtzalen. Er zijn veel zieken. En wie ziek is, is dat voor een lange tijd.- Dreigt er een vastgoedcrisis voor twintigers? Een huis kopen voor jonge Limburgers wordt onbetaalbaar.- En Racing Genk staat na een klinkende zege tegen Dender nog steviger aan de leiding in de Jupiler Pro League.