Huizenverkoop stijgt met 43 procent door woonbonus. Wie er niet snel bij is, valt uit de boot

- Familie en vrienden nemen afscheid van Marieke Vervoort met een plechtigheid in Schaffen. Gisteravond al namen honderden mensen afscheid met een laatste groet.- Winkeliers getuigen over een gewapende overval op de Carrefour in Herk-de-Stad. De overvaller bedreigde de kassierster met een mes en vluchtte met zijn buit in de velden.- 55-plussers zijn niet langer de paria's van de arbeidsmarkt. Werkgevers ontdekken het grijze goud. In Limburg daalt de werkloosheid bij 55-plussers met 14 procent. - De bouw van het stadhuis van Beringen loopt vertraging op na een arrest van het grondwettelijk hof.- En in de week voor Allerheiligen gaan we langs in Oudsbergen. Daar investeert de gemeente in een kindvriendelijk kerkhof.