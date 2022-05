- Zin of geen zin, Thibaut Courtois moest zich vandaag nog melden bij de Rode Duivels in Tubeke. Daardoor valt een grote huldiging in Bilzen in het water. - Courtois werd weggeplukt van het trouwfeest van zijn broer Gaetan in Alden Biesen. Onze verslaggevers konden hem tijdens het feest even exclusief voor de camera halen.- In Tessenderlo is er opnieuw protest tegen de mogelijke uitbreiding van de gascentrale. Nadat Vlaams minister voor omgeving Zuhal Demir eerder een vergunning weigerde, zet de gemeente het licht op groen voor een nieuwe aanvraag.- Op het assisenproces over de moord op Silvio Aquino is een broer van het slachtoffer uit de assisenzaal gezet.- En morgen wordt grote hinder verwacht door een vakbondsactie. Meer dan de helft van de treinen en bussen rijdt niet. Scholen voorzien opvang voor stakende leerkrachten.