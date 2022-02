In TVL Sportcafé krijgt Niels straks het bezoek van Dimitri De Condé, de sportieve baas van Racing Genk. En ook tenniscoach Wim Fissette komt langs. In Het Moment blikken we met Sofie Oyen terug op de vier jaren die ze aan de University of Florida doorbracht. Oyen werd er met de Florida Gators zelfs twee keer de beste van de VS. Eén van haar teamgenoten in die periode was ene Danielle Collins. Dezelfde Danielle Collins die onlangs nog de finale van de Australian Open speelde en daar ook Elise Mertens wipte in de achtste finale.