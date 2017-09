Hulpverleningszone Noord-Limburg krijgt nieuwe kazerne in Leopoldsburg

Vlaanderen investeert maar liefst 4 miljoen euro in de transformatie van Sappi Lanaken. De papierproducent investeert 140 miljoen euro in een nieuwe technologie, op termijn goed voor meer dan 150 nieuwe jobs in Lanaken.Maandag starten de wegenwerken aan de Albertkanaalstraat in Kuringen. De drukste sluiproute van Hasselt wordt in één richting helemaal afgesloten en dat zal voor de nodige verkeershinder zorgen. In het modemuseum opent vandaag de expo 'The Vulgar-Fashion redefined'. Centraal staat de vraag wat vulgair is in de mode en wat niet?En Racing Genk gaat in de Oostkantons op zoek naar de eerste competitiezege in meer dan een maand tijd. De mannen van Stuivenberg hebben dringend nood aan een zege om uit de crisis te geraken.