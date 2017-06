Huwelijk Belkacem in Hasseltse gevangenis staat mogelijke uitwijzing niet in de weg

In Kanne bij Riemst is gisterenavond een autowrak met twee levenloze lichamen uit het Albertkanaal gehaald. De auto werd opgemerkt tijdens een zoekactie naar vermiste personen en voertuigen van het parket van Limburg. Er is nog niets bekend over de identiteit van de lichamen of over de omstandigheden van het overlijden. De wagen heeft Nederlandse nummerplaten. Deze vrijdag volgt er een autopsie.