Hydromine, het nieuwe zwarte goud? Limburgs bedrijf wekt waterstof op uit afval

Joyce Van Rennes, keldermeester van wijnkasteel Genoels-Elderen in Riemst, is verkozen tot Wine Lady of the Year. Het is de eerste keer dat de prijs gewonnen wordt door een Limburgse keldermeester. Wijnkasteel Genoels-Elderen bestaat al meer dan 30 jaar en had een pioniersrol in de Belgische wijncultuur. Het kasteel is met 22 hectare wijngaard de grootste van ons land en zorgt elk jaar voor 120.000 flessen wijn. De erkenning is voor Joyce en haar familie een stimulans om zo door te blijven gaan.