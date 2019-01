Hype rond Limburgs basket lijkt voorbij, Limburg United komt met plan

Het hing al twee weken in de lucht, maar nu is de deal dan toch beklonken. Casper De Norre mag zich opnieuw speler van Racing Genk noemen. Hij komt over van STVV waar hij sinds vorig seizoen uitgegroeid was tot een vaste waarde. De Norre is speelgerechtigd tegen STVV, meteen de eerste wedstrijd na de winterstop, maar beide clubs kwamen overeen dat De Norre toch niet zal spelen op vrijdag 18 januari.