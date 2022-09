Ibe stelt debuutalbum voor

door Bart Husson

Drie jaar heeft hij erop moeten wachten maar vrijdag is het zover: het debuutalbum Sweet Love van Ibe Wuyts, kortweg IBE, ligt dan in de winkelrekken. In 2019 lag de Vlaamse muziekwereld aan de voeten van de Genkenaar na z'n overwinning in The Voice en een bejubelde show op Rock Werchter. Maar toen sloeg corona genadeloos toe en werd het stil rond de Genkenaar. Hij werkte drie jaar lang aan z'n debuutalbum, dat hij nu voorstelt. We spraken met IBE af in platenwinkel George and the Bear in z'n thuisstad Genk, waar hij nog altijd aan het bekomen is van z'n succesvolle doortocht op Pukkelpop.