Het moet gedaan zijn met het gekibbel en geruzie in de gemeenteraad in Hamont-Achel. Daarover is iedereen in de stad het eens, klinkt het. Huidig cd&v-burgemeester en lijsttrekker Tom Cox en lijsttrekker PRO Hamont-Achel Rik Rijcken willen de vetes van het verleden achter zich laten. De huidige coalitie greep in 2022 de macht nadat een N-VA-schepen uit de coalitie met PRO onafhankelijk werd. PRO belandde daarbij in de oppositie en cd&v en Balans weer in de meerderheid. Kandidaat-burgemeester Tom Cox wil met zijn lijst cd&v plus de stad verder verduurzamen. De campagne van PRO draait rond veiligheid en welzijn.