Vanochtend om zes uur startte maar liefst 300 mensen aan een wandeltocht van tachtig kilometer, namelijk de Maaslandse Kennedymars. De wandeling is vernoemd naar voormalig amerikaans President John F. Kennedy. Hij wilde weten of zijn mariniers een tocht van 80 kilometer konden afleggen op 20 uur tijd, dat is ook de maximale tijd die de wandelaars hier in het Maasland hebben voor hun wandeling. De bedoeling is de mensen in beweging te krijgen en wat naambekendheid te creeëren voor organisator Rotary Maasland - Lanklaar. De opbrengsten van de mars gaan dan ook integraal naar een goed doel.