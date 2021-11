door Niels Christiaens

IJsberen kunnen voor het eerst heel de winter lang zwemmen in het buitenzwembad van Kapermolen in Hasselt. Het zwembad opent elke zondag zijn deuren voor iedereen die een bibberkoude plons wil nemen. Er is plaats voor honderd koukleumen. Volgens cardioloog Yves van Belle is koudwaterzwemmen gezond.