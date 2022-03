Een onbekend iemand op straat tegenhouden en dan lukraak een naam raden waaraan hij of zij denkt. Hoe is het mogelijk? Voor de 29-jarige Piet Kusters uit Hasselt is dat een makkie. Hij is een mentalist, dat is iemand die de illusie wekt dat hij over bijzondere vaardigheden beschikt. Met zijn theatershow pronkt hij morgenavond op het podium van de Markthallen in Herk-de-Stad. Volgens Piet Kusters kan iedereen het vak leren.