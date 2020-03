Illegaal: Nederlandse wielertoeristen rijden massaal in groep rond op Limburgs grondgebied.

Het zijn drukke tijden voor het medisch personeel in alle ziekenhuizen, maar het zal de komende dagen nog zwaarder worden. Ook in het ZOL. Daar verwacht men een belangrijke toename aan coronapatiënten binnen 5 à 10 dagen. Of het hier even erg wordt als in Italië, is nog niet duidelijk. "We hebben natuurlijk geleerd uit de situatie in Italië en China. We hopen op een gunstigere situatie, maar we zijn voorbereid op het ergste," vertelt dokter Pascal Vanelderen, hoofd van de spoeddienst van Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk.Op dit moment liggen er 5 coronapatiënten op intensieve zorgen in het ZOL. Er zijn 22 besmette patiënten opgenomen op de verpleegafdelingen.