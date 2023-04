Illegale sigarettenfabriek opgerold in Pelt, verdachte is nog steeds voortvluchtig

door Tom Kums

In Pelt is vandaag een illegale sigarettenfabriek opgerold. De fabriek was gevestigd in een pand op bedrijventerrein Nolimpark. Bij de inval trof de politie vier personen aan. Drie personen werden aangehouden, een vierde kon ontkomen en is nog altijd voortvluchtig. In de loods in Pelt werd ook een tiental kuub tabak en een omvangrijke installatie voor de aanmaak van sigaretten aangetroffen.