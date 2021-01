"Een veertiental punten", dat is wat STVV nog nodig heeft om zich te handhaven in 1A. Dat zei Peter Maes, trainer van de Kanaries, gisteren in TVL Sportcafé. De Lommelaar blikte terug op z'n eerste weken op Stayen. Maes had meteen een impact op de club en spelersgroep. De Kanaries sprongen weg van de laatste plaats en spelen weer met vertrouwen. Toch moest Maes de bazen in Sint-Truiden overtuigen. In principe is het huiswerk rond op de transfermarkt, al laat Maes toch de deur op een kier. Zo hoopt hij Dries Wouters, op overschot bij Racing Genk, naar Stayen te lokken.