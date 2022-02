Een jaar geleden startte de stad Genk het proefproject ‘vrijetijdscoaching’ op om de integratie van nieuwe Genkaren te bevorderen via vrijwilligerswerk en deelname aan Genkse activiteiten. 25 nieuwkomers maken gebruik van het traject. Via vrijetijdscoaching - een project dat mede mogelijk wordt gemaakt door het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie - wil stad Genk nieuwe Genkenaren stimuleren om aan vrijwilligerswerk te doen, deel te nemen aan het vrijetijdsaanbod of events voor nieuwkomers bij te wonen, Ze kunnen zo een sociaal netwerk uitbouwen in hun nieuwe thuisstad en oefenen tegelijkertijd het Nederlands waardoor ze zich sneller thuis zullen voelen in Genk. Sinds de start een jaar geleden schreven 25 nieuwkomers zich in voor het traject. "We willen het dan ook niet bij een proefproject laten; vrijetijdscoaching zal op termijn standaard in het onthaalbeleid voor nieuwkomers zitten. Elke Genkenaar moet immers zijn of haar talenten maximaal kunnen inzetten en ontwikkelen.” vertelt schepen Anniek Nagels. Adila Aliyeva, vrijetijdscoach van stad Genk, begeleidt de Genkse nieuwkomers. Als vrijetijdscoach werkt Adila samen met de inburgeraar een traject uit op maat van zijn of haar talenten. Er wordt verwacht dat de nieuwe Genkenaar 40 uren investeert in het gekozen traject. Nieuwe Genkenaren of ‘inburgeraars’ die graag nog meer begeleiding wensen, kunnen intekenen op de buddywerking van stad Genk. Een vrijwilliger - of buddy – zorgt voor administratieve, praktische en mentale ondersteuning. Op dit moment zijn er 8 buddy’s in het vrijetijdscoachingproject actief die 10 nieuwkomers begeleiden.