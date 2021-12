Imposant kunstwerk is toegangspoort voor Bosland in Lommel

Nick Deckers uit Hasselt nam deel aan de audities voor een balletopleiding aan de Nationale Balletacademie in Amsterdam. Het was artistiek directeur Ernst Meisner zelf die Nick kwam vertellen dat hij geslaagd was om de opleiding te volgen. Nick danst nu twee en een half jaar bij Balletto Patty Giardina in Hasselt. In november werd hij ook al geselecteerd om te studeren aan de nieuwe Europese balletschool Mosa in Luik. De Nationale Balletacademie in Amsterdam is als enige dansopleiding in Nederland gelieerd aan Het Nationale Ballet. De academie leidt jonge getalenteerde dansers op tot het allerhoogste niveau en brengt hen de professionele standaard bij die vereist is om te kunnen dansen bij Het Nationale Ballet of andere topballetgezelschappen. De 11-jarige Nick ziet zijn droom werkelijkheid worden, klassiek balletdanser worden.