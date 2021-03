Fotokunstenaar Anton Kusters stelt vanaf maandag zijn nieuwe expo 'One Thousand and Seventy Eight Blue skies, Four Thousand Four Hundred and Thirty Two Days' in C-mine Genk voor. De Hasselaar fotografeerde de blauwe lucht boven 1078 gekende nazi-concentratiekampen. Samen met het geluidsstuk van componist Ruben Samama wil Anton zijn publiek op een alternatieve manier over deze periode doen nadenken.