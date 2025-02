De 42-jarige Liesbeth Vandevenne uit Nieuwerkerken is blind en gaat de uitdaging aan om met een tandem de Mont Ventoux in het zuiden van Frankrijk te beklimmen. Zo wil ze aandacht vragen voor de financiering van blindegeleidenhonden. Zelf heeft Liesbeth Vandevenne ook een blindegeleidenhond, maar het opleiden van deze honden is enorm duur. Het kost zo'n 40.000 euro per hond. Daarom wil de Nieuwerkerkse met haar actie geld inzamelen voor de blindegeleidenhondenschool in Genk.