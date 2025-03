Aan de Montenakenweg in Sint-Truiden heeft gisterenavond een zware brand gewoed in een garage. Het vuur sloeg ook over op de achterbouw van de naastgelegen woning, maar de brandweer was snel ter plaatse en kon de schade beperken. De oorzaak van de brand is volledig niet geweten. De bewoners konden het huis tijdig verlaten. Eén van hen werd wel met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. In de woning is er rookschade, maar de brandweer kon erger voorkomen. Wel werkten de verkeers- en straatlichten in de omgeving tijdelijk niet.