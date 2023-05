Met vijf vermeldingen is Limburg zeker niet onderbedeeld in de Vlaamse canon. Dat zegt columnist Noël Slangen. Vooral de keuze voor de Limburgse mijncités is een bekroning voor het feit dat wij in Limburg rond multiculturaliteit het meest positieve verhaal van Vlaanderen geschreven hebben, aldus Slangen. Zich bewust zijn van de eigen geschiedenis, is altijd waardevol en daarom begrijpt Slangen dat de Vlaamse regering investeert in een eigen canon.