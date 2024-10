In Diepenbeek doet Patrick Hermans afstand van sjerp in hoop op doorbraak

De puzzelstukjes zijn gisterenavond laat in elkaar gevallen. Het akkoord in de provincie over de bestendige deputatie is definitief rond. cd&v levert 2 gedeputeerden, N-VA 1 en Open Vld en Vooruit verdelen het vierde zitje. Open VLD 4 jaar en Vooruit 2 jaar. Daarover berichtte TV Limburg zaterdag al. Het duurde nog tot gisterenavond voor de laatste dominosteen viel. Dat had te maken met enkele aanslepende gemeentelijke coalities. cd&v eiste garanties in Maaseik en in Tessenderlo-Ham, waar de cd&v de grootste partij was en het initiatiefrecht had. Blijkbaar was er in beide plaatsen sprake van een voorakkoord tegen de cd&v. Uiteindelijk kwam er een doorbraak. Gunter Haeldermans in Maaseik en Marc Heselmans in Tessenderlo-Ham zijn zeker van de sjerp.