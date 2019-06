Het KMI voorspelt in de late namiddag en vanavond zeer zware onweders met plaatselijk veel neerslag, rukwinden en hagelbuien. Vanaf 18 uur is code oranje van kracht in het hele land. De federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft het noodnummer 1722 geactiveerd. Of de storm ook Limburg zal treffen, is nog niet helemaal zeker. Het KMI waarschuwt vandaag voor regenbuien die in de loop van de namiddag geleidelijk aan intenser worden. Naar het einde van de namiddag toe kunnen er zware onweders ontstaan. Vanaf 14 uur ging code geel van kracht in het hele land, vanaf 18 uur geldt code oranje. Dat betekent dat zware regenval, hagelbuien, rukwinden of blikseminslagen op grotere schaal schade en overlast kunnen veroorzaken. Het is nog niet helemaal zeker of de storm ook Limburg zal bereiken. Volgens sommige weermodellen bestaat de kans dat het onweer ons in het westen zal passeren. Noodnummer 1722 Binnenlandse Zaken activeerde deze voormiddag ook al het noodnummer 1722. Dat nummer mag gebeld worden voor niet-dringende interventies waarvoor de brandweer nodig is, zonder dat er mensen in levensgevaar zijn. Onder andere stormschade en wateroverlast worden hieronder gerekend. Als er gevaar dreigt, belt u de noodnummers 112 (ambulance en brandweer) of 101 (politie). Wanneer het noodnummer overbelast is, kan je ook via het e-loket of rechtstreeks telefoonnummer van je brandweerzone een interventie voor wateroverlast en/of stormschade aanvragen.