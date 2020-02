Dennis Black Magic stopt ermee. De zelfverklaarde pornokoning uit Genk vindt het na 25 jaar goed geweest. In april verschijnt er nog een biografie maar dat is het. Geen pornofilms meer, geen reeks op Vier, Dennis Burkas stapt uit de schijnwerpers. Het businessmodel is dan ook op. Liefhebbers kijken porno online en mobiel. TV Limburg kreeg het laatste interview.