Wie hoopt op een witte kerst, is er wellicht aan voor de moeite. Want, hoewel het kwik volgende week sterk gaat dalen, verwacht het KMI op kerstmis zelf temperaturen tot acht graden en regen. Het is intussen van 2010 geleden dat we nog eens een witte kerst hadden. Dat was toen zelfs twee jaar op rij het geval. En dat is op zich al zeer uitzonderlijk.