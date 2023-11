In het Europees voetbal gaat Racing Genk op zoek naar een overwinning tegen Ferencvaros

In 1B heeft Patro Eisden gisteren Seraing verslagen met 2-1. Door de overwinning nadert Patro tot op 1 punt van de drie leiders in de Challenger Pro League. Dat zijn Zulte-Waregem, Lommel SK en Beerschot. De Maasmechelaars mengen ze zich in de titelstrijd, maar Stijn Stijnen houdt de voetjes op de grond. "We staan ver boven onze stand, maar dat wil niet zeggen dat we de plaats gaan laten liggen.", klinkt het bij de trainer van Patro. De komende drie wedstrijden neemt Patro het uitgerekend op tegen het leiderstrio.