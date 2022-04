In het spoor van Bruno Steegen: eerste werkdag als nieuwe burgemeester van Bilzen

door Luc Moons

In Bilzen is Bruno Steegen er meteen ingevlogen op zijn eerste dag als nieuwe burgemeester. Hij heeft hier lang naar uitgekeken en viert dat vanavond met een drink waar iedereen op uitgenodigd is. Zijn belangrijkste uitdaging wordt de fusie met Hoeselt in 2024. Steegen volgt Johan Sauwens op, midden de legislatuur. Steegen was even burgemeester na de verkiezingen in 2018. Maar Sauwens liet de uitslag vernietigen. Het kwam tot nieuwe verkiezingen en Sauwens nam de sjerp af van Steegen. Zelf ziet hij het zo niet, maar in feite is het voor Steegen de start van zijn verkiezingscampagne in 2024. Waarbij de vraagt luidt: wie wordt de eerste burgemeester van de fusie Bilzen-Hoeselt? Politieke spanning is er altijd in Bilzen. Collega Luc Moons in het spoor van Bruno Steegen.