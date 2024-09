In het spoor van de politie op het EK Wielrennen

- In Heusden-Zolder en Hasselt gaat het EK wielrennen van start. We lopen mee in het spoor van de politie voor wie dit met 500.000 verwachte bezoekers de grootste veiligheidsoperatie ooit is. En we volgen supporters aan de finish van de tijdrit.- Cegeka groeit dit jaar naar bijna anderhalf miljard euro omzet. Werkgeversorganisatie VOKA roept de Limburgse bedrijven op om in te zetten op innovatie, internationalisering en talent.- De jeugdkeepers van KRC Genk staan voortaan met een helm tussen de palen. Elk seizoen lopen duizenden voetballers hoofd- of hersenletsels op tijdens wedstrijden en trainingen.- Het rendier van het Hasseltse chocoladehuis Boon valt in de prijzen.- En het theaterstuk Reis Langs Mij geeft een unieke inkijk in de leefwereld van de bewoners van Sint-Oda.