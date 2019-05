In het spoor van de wolf 1 jaar later: "Limburgse natuurgebieden zijn goed, maar het verkeer is een ramp"

- De inwoners van Bilzen moeten opnieuw gaan stemmen. De Raad van State heeft de verkiezingsuitslag van oktober 2018 ongeldig verklaard omdat er onregelmatigheden zijn gebeurd. We hebben reacties van de twee kandidaat-burgemeesters Johan Sauwens en Bruno Steegen. - Nog in Bilzen belandt een persoon in het ziekenhuis na een schietpartij aan een bushalte. Het parket van Limburg onderzoekt de zaak. - In Hasselt was een bloemenzaak 50 dagen onbereikbaar door wegenwerken, maar door een fout in het systeem krijgen ze geen hinderpremie. - In Diepenbeek heeft de batterij van een elektrische fiets een zware huisbrand veroorzaakt tijdens het opladen. - En schapenhouders die hun dieren niet goed beschermen zijn verantwoordelijk voor het slechte imago van de Limburgse wolven. Als schapen beter beschermd worden gaan Naya en Gust vanzelf meer op wild jagen. Dat zegt Natuurpunt in het tweede deel van onze reeks in het spoor van de wolf.