In het spoor van kindermoordenaar Jos Brech in de Franse Vogezen

Politie CARMA ontdekte woensdag een cannabisplantage in Genk. Drie Nederlanders van 24, 27 en 45 jaar werden gearresteerd. Politie CARMA viel woensdagnamiddag binnen op een adres in de Kolderbosstraat in Genk. In de kelderruimte van de woning troffen de agenten een kleine opgebouwde plantage aan zonder planten. In een tuinhuis achteraan de woning vond men nog drie volledig ingerichte kweekruimtes. Er stonden kweekpotten met teelaarde voor een totaal van 345 planten. Er werden ook illegale aftakkingen voor stroom en water gemaakt. Twintigers aangehoudenIn de woning werden twee mannen van 24 en 27 jaar uit Maastricht gearresteerd. Tijdens de huiszoeking arriveerde een derde persoon, een 45-jarige man uit Maastricht, aan de woning. In zijn wagen trof de politie een tas met een som geld aan. Ook deze man werd gearresteerd. Het drietal werd donderdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. De twee mannen van 24 en 27 jaar werden aangehouden. De 45-jarige man werd vrijgelaten. Na een sporenonderzoek worden de installaties ontmanteld en vernietigd. Politie CARMA en het parket Limburg voeren verder onderzoek. Verwaarloosde hondenTer plaatse trof de politie ook drie verwaarloosde honden aan in een bench en een hondenren. Er was geen drinkwater of voedsel voor de honden voorzien en ook de beschutting was onvoldoende om de dieren te beschermen. De honden werden door de politie in beslag genomen. De Inspectiedienst Dierenwelzijn werd in kennis gesteld voor verdere opvolging.