In Limburg komt er gemiddeld één CO-melding per week binnen

door Jarne Scheepers

In ons land zijn afgelopen dagen verschillende meldingen geweest van CO-vergiftiging. Dat is eerder toevallig, klinkt het bij de brandweer, want de piekperiode van meldingen is in de herfst, wanneer mensen na een lange tijd hun verwarming terug opzetten. Maar het is wel goed om te benadrukken hoe gevaarlijk het geur- en kleurloze gas kan zijn. Brandweerzone Oost-Limburg legt daarom nog eens uit waaraan je een intoxicatie kan herkennen en hoe je dat het best kan voorkomen.