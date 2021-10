Een van de welpen van 2020 is vermist. Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek vermoedt dat er kwaad opzet in het spel is. Het zou wel eens kunnen dat de wolf vergiftigd is, net als twee honden die in het voorjaar dood teruggevonden werden in het leefgebied van de wolven. Het is al van april 2021 geleden dat de vermiste wolf een teken van leven gaf. Het is niet abnormaal dat een wolf een tijdje van de radar verdwijnt, maar meestal wordt zijn signalement dan na een aantal maanden opgepikt in één van onze buurlanden. Dat is nu niet het geval. Er is sinds april geen enkel spoor – hetzij beelden op een wildcamera, hetzij wolvenuitwerpselen of DNA bij een aanval – meer gevonden van de vermiste wolf. Het INBO vermoedt dat er kwaad opzet in het spel is, en dat de wolf gedood werd. De kans bestaat dat het dier stierf na vergiftiging. In mei stierf een hond aan de plas van Kelchterhoef na het eten van gif, en in juni stierf een van de kuddebewakingshonden van schapenherder Johan Schouteden na het eten van vergiftigd vlees. Het INBO vond nadien ook vergiftigd vlees op het schietterrein in Helchteren.