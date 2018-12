Inbrekers maken meer dan een miljoen euro buit bij Lanakense juwelier in Maastricht

Donderdag werd er een cannabisplantage aangetroffen in een woning in de Jan Rosierlaan te Lanaken. De politie vond een 500-tal planten. De bewoners van het pand, twee mannen (26 en 34 jaar) werden gearresteerd. De verdachten werden verhoord en op 14 december voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Tongeren. De twee mannen blijven aangehouden en werden overgebracht naar de gevangenis. Ter plaatse werd er een sporenonderzoek uitgevoerd waarna de plantage werd ontmanteld door een gespecialiseerde firma. De mannen gebruikten ook een illegale stroomaftakking. Het verder onderzoek is in handen van het team opsporingen van de politie Lanaken-Maasmechelen.