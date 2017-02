Indrukwekkende exclusieve rondleiding in Biomista met Koen Vanmechelen

De bibliotheek en het cultureel centrum (BICC) ’t Poorthuis in Peer zullen vanaf 1 februari minder lang open zijn. Maar het stadsbestuur komt met een innovatief idee om wel nog dezelfde diensten te verlenen. Zo is er een Bringme Box geplaatst in de inkomha waar je boeken kan uithalen of achterlaten. De Bringme Box maakt het lenen makkelijker. Vooraf laat je het BICC weten welk boek of welke dvd je wil lenen. Een medewerker legt het gevraagde dan in de Bringme Box en je ontvangt een bericht met daarin een code waarmee je de Box kan openen. Het terugbrengen van een boek of een dvd is nog eenvoudiger. Je legt het in de Box en op de volgende werkdag haalt een medewerker van het BICC het er uit. Op termijn kan je via die Box ook andere documenten ontvangen of documenten aan het stadsbestuur bezorgen. Ook het drukwerk, waarvoor de verenigingen een beroep kunnen doen op de stad, kan in de toekomst opgehaald worden in de Bringme Box. En dat buiten de openingsuren van de stedelijke diensten. Ten slotte is de Bringme Box er ook voor het laten leveren van pakjes allerhande. En ook de Peerse handelaars gaan mee van het nieuwe project profiteren. De stad zet samen met de handelaars een proefproject op waarbij lokale handelaars producten via de Bringme Box aan de klanten leveren. De Bringme Box zal elke dag toegankelijk zijn van 8 tot 23 uur.