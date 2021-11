- Een vervelende vlieg veroorzaakt een spectaculair ongeval in Hasselt. Een auto gaat overkop op het Kolonel Dusartplein nadat de bestuurder de controle over het stuur verliest omdat een vlieg haar afleidt.- Het Limburgse toprestaurant De Slagmolen opent een bistronomie in Bilzen. Het nieuwe restaurant opent de deuren in kasteel Edelhof in Munsterbilzen.- In basisschool de Zonnewijzer in Zonhoven moeten alle leerlingen weer een mondmasker dragen in de klas. Twintig leerlingen zijn besmet met corona.- In het vaccinatiecentrum van Hasselt krijgen 65-plussers hun derde prik, samen met vaccinatietwijfelaars die aanschuiven voor een eerste prik.- En Racing Genk zit opnieuw in de zorgen na de wanprestatie tegen Cercle Brugge. Genk mist de kans op een plek in de top vier.