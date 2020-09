- Door de coronacrisis schrijven meer studenten zich in voor de richtingen geneeskunde en verpleegkunde. Tegelijk kiezen meer afgestudeerde studenten in andere richtingen ervoor om nog iets bij te studeren in plaats van nu werk te zoeken in een crisisperiode. Zowel de Universiteit Hasselt als de hogescholen PXL en UCLL stellen een stijging in het totaal aantal studenten vast. - Nadat twee trainers en een speler besmet zijn met corona, ligt de volledige jeugdwerking van Bocholt VV lam. 400 voetballers mogen al zeker 10 dagen niet meer spelen.- Limburgse ondernemingen hebben het in 2019 uitzonderlijk goed gedaan. Dat blijkt uit de top 500 van VKW Limburg. Dat fundament is broodnodig voor onze bedrijven om de coronacrisis te overleven.- Twee buurvrouwen redden een bewoonster uit een brand in Eisden.- En we hebben prachtige nieuwe beelden van de wolvenwelpen. Opvallend is wel dat er nog maar drie van de vier welpen gefilmd worden. Volgens experts is het niet uitgesloten dat de vierde wolf overleden is.