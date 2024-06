Infrabel past treinspoor in Voeren aan voor toekomstige overstromingen

door Niels Christiaens

In Voeren zijn werken gestart aan het spoor om te voorkomen dat wateroverlast in de toekomst het treinverkeer in de problemen brengt. Op 17 mei werd het oosten van onze provincie zwaar getroffen door regenval. De ballast onder de sporen werd weggespoeld nadat de Berwijn uit z'n oevers trad. Infrabel is bezig met het herstellen van het spoor en zorgt ervoor dat de hoge waterstanden geen problemen meer opleveren in de toekomst.