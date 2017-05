Vlaams minister-president Geert Bourgeois heeft het Vlaams Rampenfonds de opdracht gegeven om de reeds ingediende schadedossiers van fruittelers prioritair te behandelen. De fruitsector werd deze maand door de vorst een derde maal in drie jaar tijd hard getroffen. Na eerst de Russische boycot en vervolgens vorig jaar een zware hagelstorm, deelde de vorst in de nacht van 19 op 20 april een derde zware klap uit aan onze fruittelers. De hele sector dreigt onherstelbare schade op te lopen en heel wat fruittelers kampen hierdoor met zware moeilijkheden. Daarom wil ik met deze uitzonderlijke maatregel tegemoet komen aan de bekommernissen van onze Vlaamse fruittelers. Fruittelers die van deze uitzonderlijke gunstmaatregel willen genieten dienen dit zo snel mogelijk te laten weten aan het Vlaams Rampenfonds. Nadat de betrokken fruittelers zich kenbaar maken, behandelt het Vlaams Rampenfonds deze prioritaire dossiers volgens de gangbare procedure. Deze voorrangsmaatregel is wel enkel van toepassing op reeds ingediende schadedossiers. Voor de recente vorstschade wordt nog onderzocht of deze in aanmerking kan komen als landbouwramp.