Vanaf vandaag zul je de bekende oranje Takeaway.com-koeriers in Hasselt zien rondfietsen en vanaf 8 juni ook in Genk. Het maaltijdbestelplatform zet sterk in op Limburg met de uitbreiding van zijn leveringsregio. "Deze regio en deze twee centrumsteden zijn voor ons heel interessant voor leveringen door onze brand ambassadors", verklaart Country Director BeLux van Takeaway.com, Siska De Lombaerde. Takeaway.com bestaat al langer in Limburg. Maar voorlopig werkte het bestelplatform nog niet met zijn eigen fietsleveraars in onze provincie. Dat verandert nu. Het project werd eerst opgestart in de grote steden zoals Antwerpen, Brussel en Gent. Maar nu zet de maaltijdbezorger ook steeds meer in op de wat kleinere (centrum)steden en regio’s met bezorgers in loondienst die per uur betaald worden. Daarnaast zijn ze verzekerd, krijgen ze training en bouwen ze vakantiegeld en -uren op. Ook worden ze voorzien van materialen zoals een helm, de welbekende opvallende oranje outfit en bezorgtas, speciaal ontwikkeld voor alle weersomstandigheden. Groter aanbod restaurantsLimburg is duidelijk een interessante regio voor maaltijdlevering. In minder dan twee weken tijd breidt Takeaway.com immers uit naar twee Limburgse steden: vanaf vandaag in Hasselt en vanaf 8 juni in Genk. "Dit wil zeggen dat er vanaf nu veel meer restaurants beschikbaar zullen zijn voor maaltijdleveringen op ons platform", vertelt Siska De Lombaerde. "Want er zijn uiteraard veel Hasseltse of Genkse zaken – waaronder ook veel bekende ketens - die geen eigen bezorgdienst hebben en die nu dus wel zullen kunnen leveren via ons."Groot Limburgs potentieel"De restaurants liggen er ook relatief dicht bij elkaar, wat het voor onze brand ambassadors makkelijker maakt om snel en goed te kunnen leveren. Daarnaast merken we dat er ook veel vraag is van Limburgers naar maaltijdlevering. Er is dus een groot potentieel aan klanten. Zeker in steden zoals Hasselt en Genk. We zijn dan ook heel blij dat we de straten vanaf nu hier ook oranje kunnen kleuren", besluit Siska De Lombaerde.