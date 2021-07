Het is voorlopig wisselvallig zomerweer met iedere dag enkele buien. Wel zijn er zeker ook droge perioden en schijnt de zon af en toe. Met temperaturen rond of iets boven de 20 graden blijft het de hele week aan de koele kant. Gecombineerd met de matige tot vrij krachtige wind kan het fris aanvoelen. Wie niet van al te warm zomerweer houdt, zit komende tijd goed in eigen land. De temperaturen komen dinsdag uit op 18 graden in de Ardennen tot 22 graden in de oostelijke helft van Vlaanderen. Wellicht wordt het in de Kempen een graad of 23. De dagen daarna gaat de temperatuur geleidelijk nog wat verder omlaag. In het weekend wordt het nauwelijks warmer dan 21 graden. In de hogere delen van de Ardennen blijft het dan bij een graad of 17 en is een jas of vest aan te raden. BuienWie een wandeling of fietstocht wil maken moet rekening houden met buien. Het is verstandig om de radar goed in de gaten te houden en een paraplu mee te nemen. Vooral dinsdag lijkt een natte dag te worden, maar op woensdag en donderdag zijn er wat minder buien. De meeste buien komen dan voor in het midden en westen. Ook droge perioden met zonHet weer draait niet alleen om buien, want er zijn komende tijd ook droge momenten. Vooral woensdag en donderdag kunnen in het zuidoosten overwegend droog verlopen. De zon is daarbij geregeld te zien. Ook in de zon is het fijn om een jas erbij te hebben. De matige zuidwestenwind voelt namelijk fris aan en vooral op het strand kan je goed uitwaaien. Vanaf woensdag waait het daar vaak krachtig, windkracht 6. Koel en wisselvallig weekendVrijdag en in het weekend blijft het wisselvallig met elke dag kans op buien. Wel lijkt de zon iets vaker te gaan schijnen dan de voorgaande dagen. De wind blijft uit het zuidwesten komen en daarmee heeft koele lucht vanaf zee vrije doortocht. De maxima blijven op 17-21 graden steken. Dat is duidelijk minder warm dan gebruikelijke waarden van 20-25 graden.