Ingewikkeld zesarmig kruispunt in Kaulille wordt ovonde

Nu het 's morgens later licht wordt en 's avonds eerder donker, neemt de kans op verkeersslachtoffers in de spits weer toe. Traditioneel lanceren verkeersmascottes Zeppe en Zikki in het najaar daarom een campagne om zichtbaar te zijn in het verkeer. Het verkeersduo kwam samen met Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters langs op het kamp Van Scoutsgroep Mastentop in Bree om de kinderen op te roepen om fluohesjes te dragen en hun lampjes op te zetten als ze zich in het donker door het verkeer bewegen.