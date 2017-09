Ingrid Lieten ruilt LifeTechValley in voor topfunctie bij Actief Interim

Twintig procent van de Limburgse ondernemers weten niet of er een schepen van economie bevoegd is in de gemeente waar hij of zij actief is. Unizo Limburg is zelf verrast over die vaststelling. Ze komt aan de oppervlakte uit een bevraging van de ondernemers over het lokaal economisch beleid. Unizo Limburg geeft daarmee de aftrap naar de regionale verkiezingen van oktober 2018.