Initiatie kleiduifschieten lokt heel wat volk naar Hoeselt

door Jeroen Houben

Hoewel kleiduifschieten het een Olympische discipline is, zijn de plekken waar je de sport kan beoefenen zeer beperkt. Maar dit weekend kunnen geïnteresseerden hiervoor terecht in Hoeselt. Daar vindt namelijk een initiatie plaats, georganiseerd door de plaatselijke vzw Kleiduif Vrienden. Normaal gezien moet je voor deze sport een vergunning hebben, maar met een eenmalige dagpas mocht iedereen boven de 16 jaar een schot lossen. Het evenement lokte dan ook heel wat geïnteresseerden naar de terreinen van Farm-Made in Schalkhoven.